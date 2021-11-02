 الكرملين ينفي تقارير نشر قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا - بوابة الشروق
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الكرملين ينفي تقارير نشر قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:00 م
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، ما تردد بشأن نشر روسيا لوحدات من الجيش وآليات عسكرية على الحدود الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "نقل بعض معداتنا العسكرية أو وحدات جيشنا عبر أراضي روسيا الاتحادية هو شأن يخصنا"، مشيرا إلى أن "روسيا لم تهدد أحدا قط، ولا تهدد، ولا تشكل خطرا على أحد".

وأوضح أن "روسيا اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لضمان أمنها على خلفية نزعات توسعية عدوانية إلى حد ما، وخاصة من حلف شمال الأطلسي وعدد من الدول الأخرى".

وكانت صحيفة أمريكية قد نشرت، في وقت سابق، صورا التقطتها أقمار صناعية، وزعمت أنها تظهر انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

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