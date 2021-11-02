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الإمارات وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون

الامارات
الامارات
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:06 م
بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة بوزارة خارجية ألمانيا نيلز أنين، سبل تعزيز التعاون وعلاقات الصداقة التي تربط البلدين.

واستعرض الجانبان، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد قرقاش - خلال اللقاء - عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتي تتميز بكونها علاقات راسخة واستراتيجية وتشهد تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا.

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