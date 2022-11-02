البنك المركزي الهندي يحذر من تأثيرات التضخم المرتفع على النمو

قال شاكتيكانتا داس محافظ بنك الاحتياط (المركزي) الهندي اليوم الأربعاء إن ارتفاع معدل التضخم في الهند عن مستوى 6% سيضر بالنمو الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن مهمة البنك المركزي الدائمة هي التركيز على معدل التضخم والعمل على إبقائه ضمن النطاق المستهدف.

في الوقت نفسه تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك اجتماعا غدا الخميس لمناقشة وتجهيز تقرير حول ارتفاع معدل التضخم عن المستويات المستهدفة لإرساله إلى الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن داس القول إن البنك لا يعتزم نشر التقرير، مضيفة أن الأمر متروك للحكومة لكي تعلنه أو لا بعد تسلمه من البنك، في حين يمكن نشر محتوياته في وقت لاحق.

وقال محافظ البنك المركزي إنه يجب التعامل مع استقرار الأسعار وأسعار الفائدة والاستقرار المالي بصورة شاملة، دون السعي لتحقيق أي هدف منها بمعزل عن الأهداف الأخرى.