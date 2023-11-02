إسرائيل تعزل مدينة غزة وشمالها عن باقي مناطق القطاع في توغلها البري

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات توغله البري في داخل قطاع غزة المستمرة منذ عدة أيام بالتزامن مع شن هجمات جوية مكثفة.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن عشرات الشهداء والجرحى في غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة استهدفت منازل سكنية ومواقع مدنية وأراضي زراعية.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي عزل في توغلاته البري مدينة غزة وشمالها إلى حد كبير عن بقية القطاع نتيجة للعمليات البرية الإسرائيلية والاشتباكات ذات الصلة مع نشطاء فصائل فلسطينية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل القتال على الأرض في قطاع غزة، وتطوق بالفعل مدينة غزة من كلا الجانبين.

وذكر الجيش أنه خلال ساعات الليل، واجه جنود من لواء جولاني والقوات المدرعة مجموعات فلسطينية مسلحة أطلقت نيران مضادة للدبابات عليهم وفجروا عبوات ناسفة وألقوا قنابل يدوية.

وأضاف أن قواته "قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين"، فيما تحركت المقاتلات بالتعاون مع القوات الجوية، ووجهت طائرة لمهاجمة فرقة مضادة للدبابات خططت لإطلاق النار وتمت تغطيتها بنيران القوات البحرية.

في هذه الأثناء، حذرت الأمم المتحدة من أن عزل مدينة غزة وشمالها يهدد بتوقف تسليم المساعدات الإنسانية من الجنوب إلى حوالي 300 ألف نازح داخلياً في شمال القطاع.

وكان قطاع غزة شهد أمس استشهاد 280 فلسطينيا، مما رفع عدد الشهداء المبلغ عنه منذ بدء هجمات إسرائيل في السابع من الشهر الماضي إلى 8805، حوالي ثلثيهم من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة مجزرتي إسرائيل في مخيم جباليا يومي أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء تجاوز ألف شخص ما بين شهيد وجريح ومفقود.

وحسب المكتب الإعلامي، بلغ عدد الشهداء 195، والمفقودين تحت الأنقاض 120، والجرحى 777، جراء تدمير طائرات حربية إسرائيلية مربعين سكنين في مخيم جباليا.

وتكافح فرق الإنقاذ، وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني، لتنفيذ مهامها، وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات.

وتشير التقديرات إلى أن الآلاف محاصرون تحت الأنقاض، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت، بسبب نقص الوقود، إلى تقليص عدد سيارات الإسعاف التي تديرها.

وقدرت الأمم المتحدة وجود أكثر من 4ر1 مليون شخص في غزة نازحين داخليًا، حيث لجأ أكثر من 690 ألفا و400 شخص إلى 149 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي الأيام الأخيرة، انتقل عشرات الآلاف من النازحين داخلياً، الذين كانوا يقيمون سابقاً مع عائلات مضيفة، إلى الملاجئ العامة بحثاً عن الطعام والخدمات الأساسية، ما أدى هذا إلى زيادة الضغط على الملاجئ المكتظة بالفعل، ويبلغ متوسط ​​عدد النازحين في كل ملجأ للأونروا حوالي أربعة أضعاف القدرة المستهدفة.

في هذه الأثناء، تصاعدت التحذيرات من مخاطر نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية من المستشفيات في قطاع غزة في ظل انقطاع كامل للكهرباء منذ أكثر من 20 يوما إثر وقف إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود إلى غزة.

وبعد توقف الخدمات بسبب نقص الوقود والكهرباء في مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا أوشكا على النفاد من الوقود، وناشدت المجتمع الدولي والسكان المحليين في المساعدة في توفير الوقود.

وحذرت الوزارة من أن 42 طفلاً تحت أجهزة دعم الحياة، و62 جريحاً يستخدمون أجهزة التنفس، و650 مريضاً مصاباً بالفشل الكلوي، هم الأكثر عرضة للخطر في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وفي الوقت الحالي، هناك 15 مستشفى من أصل 35 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين لا تعمل، بالإضافة إلى مركزين متخصصين للمرضى الخارجيين.

وتتأثر جميع المستشفيات والعيادات العاملة بنقص حاد في الوقود، مما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود للمولدات للوظائف الأساسية فقط.

علاوة على ذلك، فإن صيانة وإصلاح المولدات الاحتياطية، التي لم تكن مخصصة في الأصل للتشغيل المستمر، أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب ندرة قطع الغيار.