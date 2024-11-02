 اليونيسف: حملة تطعيم الجرعة الثانية لشلل الأطفال تتواصل بشمالى غزة - بوابة الشروق
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اليونيسف: حملة تطعيم الجرعة الثانية لشلل الأطفال تتواصل بشمالى غزة

د ب أ
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 6:00 م

صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لـ(د ب أ)، اليوم السبت، بأنه تم استئناف إعطاء الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال شمالي غزة.

وأوضحت المتحدثة أن الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها لتسهيل الحملة تقتصر على مدينة غزة، محذرة من أن العاملين بمجال الصحة لم يتمكنوا من الوصول إلى حوالي 15 ألف طفل دون سن العاشرة في شمالي غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة بأن آلاف السكان جلبوا أطفالهم إلى المراكز الطبية التي أقيمت في شمالى غزة بحلول فترة مابعد الظهر ليحصلوا على التطعيم.

ومن المفترض أن يحصل نحو 119 ألف طفل في شمالى غزة على الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال، وفقا لمنظمة اليونيسف.

 


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