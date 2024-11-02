حصيلة ضحايا العدوان على غزة تتجاوز 145 ألف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ393 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و192 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 م، إلى 43 ألفًا و314 شهيدًا، و102 ألف و19 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية في جباليا، شمال قطاع غزة، في الوقت الذي وصفت فيه 15 منظمة أممية، الوضع شمال القطاع المحاصر بـ«المأساوي».

وقال جيش الاحتلال إن قوات الفرقة 162 توسع القتال في جباليا، لافتا إلى أن «الفريق القتالي التابع للواء كفير انضم للهجوم».

وأضاف في بيان: «التحق الفريق القتالي التابع للواء كفير باللواء جفعاتي، واللواء 401 بقيادة الفرقة 162 للقتال في منطقة جباليا».

ويأتي ذلك غداة تحذير أطلقته 15 منظمة أممية بشأن الوضع في شمال القطاع الفلسطيني.

وقال بيان موقّع من رؤساء منظمات، أبرزها الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إن شمال غزة «تحت الحصار لمدة شهر تقريبا، ومحروم من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة، مع استمرار عمليات القصف والهجمات الأخرى».

وتابعت الهيئات الأممية أنه خلال الأيام القليلة الماضية فقط «قتل المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وأُجبر الآلاف على النزوح مجددا».