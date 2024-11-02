أصدر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرارات جديدة بالاتفاق مع أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد الإسهامات والنجاحات الكبيرة التي حققها منذ توليه منصبه خلال الفترة الماضية، وسعيه إلى انتعاش النقابة في عهده.

وجاء من بين القرارات التي أصدرها نقيب المهن الموسيقية: "تعديل قرار المجلس بزيادة المعاش بمقدار 10٪؜ والتي كان مقرراً لها أن تصرف ضمن معاش شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون الزيادة ضمن معاش شهر نوفمبر الحالي، بجانب زيادة روشتة العلاج الشهرية للأمراض المزمنة لتصبح 700 جنيه، بدلاً من 600 جنيه".

وأهدى نقيب الموسيقيين، هذه القرارات إلى أرواح كل من المايسترو الراحل محمد أبو اليزيد، وعمرو شيحة، اللذان كانا بمثابة أرواح غالية شاركته مشوار النجاح والإصلاح، وزيادة الموارد على مدى عامين.

وقال "كامل": "رغم حلمي وإصراري على الوصول بأرصدة النقابة البنكية إلى الحد الذي يضمن لأعضاء الجمعية العمومية غداً آمناً ومُشرقاً ومُستقبلاً مالياً مُطمئناً يكفي ويفي بأمر الله لمواجهة كل الاحتياجات المستقبلية القادمة، ولكن وجدت أنه واجباً علينا أن نشعر بما يعاني منه معظم الزملاء من ظروف اقتصادية صعبة يمر بها وطننا الحبيب، والتي صاحبها زيادة في المتطلبات الشرائية والأدوية".



ويسعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، من أجل تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، من أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق رغباتهم، ومعرفة حق كل موسيقي، وأصحاب المعاشات والمرضى وغيرهم، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة.