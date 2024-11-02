مسئول أممي: مساهمة المرأة المصرية في العمل المنزلي 5 أضعاف الرجل

قال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة معز دريد، إن التحدي القائم في مصر، والذي يجري العمل على مواجهته؛ يتمثل في بعض العادات والتقاليد الاجتماعية التي تقيد دور المرأة الاقتصادي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، أن دور المرأة المجتمعي والأسري أساسي ومحوري؛ لكنه لا يزال في بعض المجالات خاضعا لعادات وأعراف بائدة، مستشهدا على ذلك بنسبة مشاركة الرجل في مجال الرعاية الأسرية ورعاية الأطفال مقارنة بالمرأة.

وأشار إلى أن مسوحات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أظهرت أن مساهمة المرأة المصرية في العمل المنزلي خمسة أضعاف مساهمة الرجل.

واعتبر أن ذلك يحجم دور المرأة الاقتصادي، كما يزيد من أهمية دور الدولة في توفير الخدمات التي تسمح للمرأة بالقيام بدورها الأسري إلى جانب مشاركتها في سوق العمل.

وأشاد بالتقدم الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة، قائلا: «مصر أحرزت تقدما واقعيا من حيث النتائج، وهناك تقدم مأمول بناء على قرارات وسياسات سيادية؛ ولكن مجالات أخرى يجب العمل عليها سويا لإحراز التقدم فيها».