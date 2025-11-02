اتحاد الغرف السياحية: نتوقع تحقيق 18 مليار دولار إيرادات سياحية بنهاية العام

توقع حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 18 مليار دولار هذا العام، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، إن افتتاح المتحف أدى إلى زيادة أسعار الغرف السياحية.

وناشد تكاتف مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل استغلال حفل افتتاح المتحف الكبير، وتطوير القطاع السياحي حتي يصبح قاطرة التنمية.

وأشار إلى الحاجة لخطة شاملة من الدولة من أجل تطوير شبكة طرق كبيرة للسياحة، كتنفيذ ازدواج طريق أبو سمبل، وازدواج مرسى علم للجنوب، وربط أسوان بمرسى علم.

ودعا إلى بناء المزيد من الفنادق، وزيادة عدد الرحلات، وتنظيم الإجراءات داخل المطارات لمنع التكدس، مؤكدًا أن «إمكانيات مصر تؤهلها لتكون من أفضل 10 وجهات سياحية في العالم».

وأكد أن مصر تشهد طلبًا مرتفعًا خلال الشهور المقبلة، مضيفًا: «ننتظر الموسم الشتوي بمعدلات سياحة مرتفعة للغاية، ونتوقع أن تصبح القاهرة والأقصر وأسوان محجوزة بالكامل خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وإجازة رأس السنة».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.