استطلاع للرأي: 59% من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب قبل انتخابات 2026



أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، اليوم الأحد، أن الأمريكيين ما زالوا منقسمين بشأن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقبلة في 2026، رغم أن معظمهم غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويرون أنه تجاوز حدوده في استخدام سلطات منصبه.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالتعاون مع شبكة "إيه بي سي نيوز" ومؤسسة "إبسوس" للأبحاث أن 59% من الأمريكيين لا يوافقون على طريقة أداء ترامب لمهامه، وهي أعلى نسبة رفض له منذ يناير 2021، أي بعد أسبوع من هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس الأمريكي.

في المقابل، ما زال 41% راضين عن أداء ترامب، وبينما يحتفظ بدعم قوي داخل حزبه الجمهوري بنسبة 86%، يعارضه 95% من الديمقراطيين و69% من المستقلين.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معظم الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل ترامب مع القضايا الرئيسية مثل الاقتصاد، والهجرة، والجمارك، والحكومة الفيدرالية، والجريمة، والأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وأوضحت النتائج أن أقل نسبة رفض كانت تجاه تعامله مع الوضع في إسرائيل وغزة، لكن حتى في ذلك الملف عبّر 52% عن عدم رضاهم عن أداء الرئيس الأمريكي.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن ترامب يعتمد بشكل كبير على الأوامر التنفيذية لتمرير سياساته المثيرة للجدل، مما أدى إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية ضده، وبعضها ما زال أمام المحاكم، وقد يصل بعضها إلى المحكمة العليا لتحديد حدود سلطته.

إلى ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن 64% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب "يتجاوز صلاحياته" في توسيع سلطات الرئاسة، كما يرى كثيرون أنه يبالغ في قراراته بتقليص عدد موظفي الحكومة، ونشر الحرس الوطني داخل المدن، ومحاولته التدخل في شئون الجامعات.

يذكر أن الاستطلاع أُجري عبر الإنترنت خلال الفترة ما بين 24 و28 أكتوبر الماضي على عينة مكونه من 2725 شخصا في الولايات المتحدة، فيما بلغ هامش الخطأ 1.9%.