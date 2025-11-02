بوليتيكو: زهـران ممداني المرشح الأوفر حظا لرئاسة بلدية نيويورك

- المجلة الأمريكية: فوز المرشح المسلم سيكون اختبارا لمدى تطور المدينة فيما يتعلق الاندماج

اعتبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن المرشح الديمقراطي زهران ممداني هو الأوفر حظًا في سباق رئاسة بلدية نيويورك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصبح ممداني أول عمدة مسلم للمدينة، وهو ما سيعد اختبارا حقيقيا لمدى تطور المدينة فيما يتعلق الاندماج والتنوع.

وأوضحت المجلة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، أن ترشح ممداني يمثل حدثا تاريخيا لمجتمع المسلمين في نيويورك، الذي يضم نحو 900 ألف شخص، لكنه في الوقت نفسه أثار انقساما واسعا بسبب مواقفه السياسية الجريئة وخلفيته الدينية.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن ممداني، البالغ من العمر 34 عاما والمولود في أوغندا لأب مسلم وأم هندوسية من أصل هندي، ينتمي لتيار اليسار التقدمي في الحزب الديمقراطي.

ونوهت بأن ممداني دعا إلى تقليص تمويل الشرطة، وشارك في حملات مؤيدة لفلسطين، ومن بينها دعمه لحركة المقاطعة ضد إسرائيل، مضيفة أن هذه المواقف جعلت خصومه يتهمونه بـ"التطرف" أو "التعاطف مع حركة حماس الفلسطينية"، رغم نفيه لذلك.

وتابعت أن ممداني يواجه حملة شرسة من "الإسلاموفوبيا" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرض لهجمات من سياسيين جمهوريين وصفوه بـ"الإرهابي" أو دعوا إلى "إبعاده" من الولايات المتحدة.

كما استخدم منافسه، الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو، هذه الاتهامات ضده، معتبرًا أنه يمثل "قوة انقسامية" في المدينة.

وأوضحت "بوليتيكو" أن ممداني رد على هذه الانتقادات بالتأكيد على فخره بهويته الإسلامية، وقال في مؤتمر صحفي أمام أحد المساجد قبل 12 يوما من الانتخابات التي تعقد يوم الثلاثاء: "سأبقى مسلما في نيويورك طوال هذه الأيام الـ12، وفي كل يوم يليه، ولن أغير من أنا". وانتشر خطابه على نطاق واسع، إذ اعتبره أنصاره دفاعا عن التعددية ورفضا للكراهية.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ممداني يقدم نفسه كـرمز لجيل جديد من القادة المهاجرين الذين يجمعون بين التعددية والانتماء، لكنه يواجه تحديا كبيرا في توحيد سكان نيويورك بعد حملة انتخابية مثيرة. وإذا فاز في الانتخابات، فسيكون أول مسلم، وأول شخص من جنوب آسيا، وأول شخص مولود في إفريقيا يتولى منصب عمدة نيويورك.