إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل، طريق شبين القنطر – كفر الدير بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور، وتم التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى وسط متابعة ميدانية من فرق الطوارئ.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة التروسيكل عبور الطريق بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدام الميكروباص به، ونتج عن ذلك تهشم في مقدمة المركبتين وإصابة الركاب بإصابات متفاوتة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تم التحفظ على المركبتين وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.