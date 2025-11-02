وكيل أول مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب الذي ترأس الجلسة العامة لمجلس النواب قبل قليل، أربعة مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلـى لـجنـة الخطة الخطة والموازنة وهي:



1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا).

3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

4) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.