 وكيل أول مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة
الأحد 2 نوفمبر 2025 12:07 م القاهرة
وكيل أول مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 11:50 ص

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب الذي ترأس الجلسة العامة لمجلس النواب قبل قليل، أربعة مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلـى لـجنـة الخطة الخطة والموازنة وهي:

1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا).

3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

4) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

