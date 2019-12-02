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توج النجم الأرجنتيني ليونيل مسي، بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة«فرانس فوتبول»، لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

النجم الأرجنتني كان قد حقق أيضا جائزة «the best»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وتعد هذه المرة هي السادسة في تاريخ ليونيل ميسي الذي يتوج فيها بالكرة الذهبية، متفوقًا على غريمه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

تتويج ميسي بالجائزة، يأتي بعد المستوى الفردي الكبير الذي قدمه الموسم الماضي حيث استطاع تسجيل 51 هدفًا وصنع 22، في 50 مباراة لعبها مع برشلونة.

أفضل لاعب في العالم أيضا استطاع الفوز بالحذاء الذهبي، لأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى، برصيد 34 هدف.

وعلى المستوى الجماعي أيضا قاد برشلونة للفوز بالدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس ملك إسبانيا.