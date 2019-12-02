تعلن مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، مساء اليوم، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2019، خلال الحفل الذي تقيمه المجلمة المانحة للجائزة، على مسرح دو شاتليه، على أن يتم الاستعانة بالنجم الإيفواري المعتزل ديدي دروجبا، لتقديم الحفل.

وكانت المجلة الفرنسية قد أعلنت عن قائمة من 30 اسمًا للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العام الحالي 2019، بالإضافة إلى الكشف عن 10 مرشحين لجائزة «كوبا» التي ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، وبجانب تلك الجوائز تم الكشف أيضًا عن اسم 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة «ياشين» الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم.

وتواجد الثنائي العربي محمد صلاح ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ضمن قائمة المرشحين، والتي ضمت أيضا الثلاثي ليونيل ميسي نجم برشلونة وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وترشح للجائزة أيضا دوسان تاديتش، لاعب أياكس أمستردام، وزميله السابق فرينكي دي يونج، ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، والفرنسي هوجو لوريس حارس توتنهام ، كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، ترينت أرنولد ظهير أيمن ليفربول، دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وزميله جورجينيو فينالدوم، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وسون هيونج مين لاعب توتنهام، أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وإيدين هازارد لاعب ريال مدريد، وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، ورحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، وأخيرًا الشاب جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

التصويت لجوائز الكرة الذهبية أيضا يمر بمرحلتين، الأولى: اختيار فريق من المحررين من مجلة فرانس فوتبول لقائمة مكونة من 30 مرشحًا، والذين سيتم الإعلان عنهم يوم 21 أكتوبر المقبل، أما في المرحلة الثانية: تختار لجنة تحكيم دولية مؤلفة من صحفي متخصص حسب كل دولة 5 مرشحين من القائمة المكونة من 30 لاعبا، ومن ثم يتم التصويت بمنح كل من المرشحين نقاط تقييم من 1 لـ 6.

يُذكر أن لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني كان حصل على جائزة البالون دور الموسم الماضي، فيما حلّ حينها محمد صلاح سادسًا في القائمة.