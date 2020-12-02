فيتنام تعلق الرحلات التجارية القادمة لها بعد رصد أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا

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ذكرت وسائل إعلام أمس الثلاثاء أن فيتنام علقت مؤقتا جميع الرحلات التجارية القادمة لها، عقب رصد أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وقد أصدر رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك أوامره بتعليق الرحلات التجارية القادمة للبلاد خلال اجتماع وزاري أمس الثلاثاء. ومع ذلك سوف تستمر رحلات إعادة المواطنين للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ماي تين دونج رئيس المكتب الحكومي القول " الحكومة سوف تستمر في السماح برحلات إعادة الأشخاص كبار السن والمرضى أو الذين يواجهون مشاكل مالية".

وتهدف هذه الخطوة للسيطرة على خطورة العدوى المحلية بسبب حالات الاصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج، وذلك عقب أن سجلت فيتنام أول حالة عدوى محلية بالفيروس منذ 87 يوما أمس الأول الاثنين.

وقد سجلت فيتنام حتى الآن 1351 حالة إصابة بالفيروس و 35 حالة وفاة.