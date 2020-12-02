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مسئول بارز يرجح تطعيم 100 مليون أمريكي ضد كورونا بحلول فبراير

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:31 م

صرّح كبير مستشاري عملية "وارب سبيد" الأمريكية المعنية بإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منصف السلاوي، اليوم الأربعاء بأنه من الممكن تطعيم 100 مليون أمريكي ضد الفيروس بحلول شهر فبراير المقبل.

وقال السلاوي في تصريحات له، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، :"إن جميع الاستثمارات التي خصصت لتوسيع نطاق اللقاحات والبدء في تخزينها تسمح لنا بأن نظل واثقين من أننا سنتمكن من توزيع 20 مليون لقاح، وهو ما يكفي لتحصين 20 مليون شخص في الولايات المتحدة في ديسمبر".

وأطلقت الإدارة الأمريكية في وقت سابق عملية وارب سبيد (Warp Speed) لتكون ​​شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسهيل وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات كورونا.

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