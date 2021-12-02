قال اللواء محمود رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ المحافظة تعاملت مع نوة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية بشكل احترافي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن كميات الأمطار التي هطلت خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين الماضية أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف.

وأوضح أنّ كل أجهزة المحافظة كانت مستعدة لهذه الموجة قبل حدوثها بثلاثة أيام متواصلة، مؤكّدًا أن هطول الأمطار بكميات أكبر من طاقة الشبكة هي أمر إلهي.

وأفاد بأن الطاقة الاستيعابية للمحطة تبلغ مليوني متر مكعب في اليوم، لكن الأمطار كانت تهطل بشكل غزير، ضاربًا المثل بيوم السبت الذي شهد هطول كمية 19 مليون متر مكعب.

وأكّد أن المسؤولين التنفيذيين في المحافظة لم يتوانوا عن العمل وبذلوا ما عليهم على مدار الوقت لمواجهة الأمطار.

وشوهدت الكثير من المناطق في محافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، وهي غارقة بين كميات ضخمة من الأمطار، وقد استمر هطول الأمطار لعدة ساعات بشكل مستمر.