‫الإسكان: وفد حكومي عراقي يزور العاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إن وفدا عراقيا يضم جابر عيد خاجي، وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العراقية ومديري عموم التخطيط والمتابعة والإسكان والطرق والجسور بالحكومة العراقية، زار العاصمة الإدارية الجديدة؛ لزيارة المشروعات المختلفة وبحث سبل التعاون.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن الزيارة بدأت باستقبال الوفد بمقر جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تقديم عرض توضيحي عن الموقف التنفيذي للمدينة، واستعراض أهم المعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شهد اللقاء تلقي بعض الاستفسارات والتساؤلات من أعضاء الوفد حول المشروعات المختلفة بالمدينة، وتم الرد عليها.

وقال الشربيني إن أعضاء الوفد العراقي قاموا بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بداية من البرج الأيقوني، وهو أعلي برج بإفريقيا، وتم تقديم شرح وتوضيح كامل مرة أخرى لأهَم معالم المدينة من أعلي البرج، والذي يتيح مشاهدة جميع مواقع العاصمة من أعلاه، حيث تفضلوا بالصعود للطابق الثاني وَالخمسين به لاستطلاع أهم معالم المدينة.

ثم زار الوفد العراقي، مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية "كابيتال بارك"، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوي العالم، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم.

واستكمل الوفد العراقي الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتي شملت مسجد مصر ومبني مجلس الوزراء والحي الحكومي ومبني البرلمان المصري ثم الحي السكني الثالث R3.

وفي ختام الجولة، تقدم جابر عيد خاجي، بخالص الشكر لكل المصريين وعلى رأسهم القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تقوم بتنفيذ هذا الإنجاز المصري والصرح العظيم، وهو العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز غير بعيد عن قدرات المصريين، بناة الأهرامات، أكبر شاهد على عظمة أجدادهم.

وقال: "نثمن العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والعراق ونتطلع لمزيد من التعاون بمختلف القطاعات".