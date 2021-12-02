نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الخميس: المالية تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.ِ

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم 3 ديسمبر 2021 والتي جاء في مقدمتها:

وزير المالية: ندرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة

أكد محمد معيط وزير المالية، أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على نحو انعكس فى تبنى استراتيجية وطنية لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.

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التخطيط: خطة التنمية المستدامة لعام 21-2022 تستهدف خفض معدل البطالة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "خطة المواطن" لجميع محافظات الجمهورية الـ27، وذلك للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030"، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

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وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزيرة الاقتصاد البلغارية لبحث فرص التعاون المشترك

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وزيرة الاقتصاد البلغارية دانيلا فيزيفا، والوفد المرافق لها، بحضور دايان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك.

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البورصة تنهي الأسبوع على انخفاض

أنهت البورصة تعاملات اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، على هبوط بنسبة تقترب من 1%، إذ تراجع المؤشر الرئيسي "إي جي اكس 30" بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 11313 نقطة.

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الذهب يخسر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 782 جنيها

تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، بنحو 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 782 جنيها، مقارنة بـ785 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

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المشاط: مصر عبرت أزمة كورونا بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019؛ مضيفة أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.

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البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 3.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 14.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

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وزيرة الاقتصاد البلغارية: نتطلع لإنشاء منطقة اقتصادية في مصر

أعربت وزيرة الاقتصاد البلغارية، دانييلا فيزيفا، عن تطلع بلادها لإنشاء منطقة اقتصادية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار المناطق الاقتصادية التي وقعتها بعض الدول.

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