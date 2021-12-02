القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر العالمي للفتوى ينظم فعاليات حملة مناهضة العنف الأسري

نفذ المجلس القومي للمرأة ثاني فعاليات حملة "مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع" بمعهد عمر بن عبد العزيز الأزهري للفتيات والوحدة المحلية بقرية أبوعاشور مركز التل الكبير ومركز شباب نفيشة المطور بمحافظة الإسماعيلية وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف ممثلًا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى ينفذها المجلس القومى للمرأة هذا العام تحت شعار "كونى"، بمشاركة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة، ونهى مرسي مدير عام اللجان، والدكتورة عفاف الكومي مقررة فرع الإسماعيلية والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، وأعضاء وعضوات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالإضافة إلى عدد من أعضاء فرع المجلس بالإسماعيلية.

استهدفت الفعاليات التعريف بأنشطة حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة للعنف ضد المرأة فى إطار الأسرة، أسباب العنف الأسري وأشكاله وتأثيره على الأطفال، الخلافات الصحية وعلاجها بالحوار بين أفراد الأسرة، تصحيح بعض الصور النمطية حول دور الرجل والمرأة داخل الأسرة دينياً واجتماعياً، وأسس الحياة الزوجية السعيدة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.