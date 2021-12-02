 صالح جمعة: ميدو كان يقنعني باللعب للزمالك انتقلت للأهلي وفوزت بخمس ألقاب دوري - بوابة الشروق
الخميس 2 ديسمبر 2021 4:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

صالح جمعة: ميدو كان يقنعني باللعب للزمالك انتقلت للأهلي وفوزت بخمس ألقاب دوري

محمد جلال
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 3:48 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 3:52 ص

أكد صالح جمعة، لاعب وسط نادي سيراميكا كيلوباترا، أن أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، تفاوض معه من أجل الانضمام إلى الفريق الأبيض بعد عودته من الاحتراف.

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور: «عند عودتي من الاحتراف تحدث معي ميدو واراد ضمي للزمالك».

وأضاف: «ميدو تفاوض معي عندما حصل نادي الزمالك على لقب الدوري في موسم 2015 وقال لي أن العشر سنوات القادمة لنادي الزمالك ولابد أن يتم انتقاله له وعندما لعبت للأهلي حصلت على خمس ألقاب دوري ممتاز».

وواصل صالح جمعة: «نادي الزمالك كبير وعريق ولكن كنت أرى نفسي في النادي الاهلي أفضل لي في المرحلة السابقة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك