صالح جمعة: ميدو كان يقنعني باللعب للزمالك انتقلت للأهلي وفوزت بخمس ألقاب دوري

أكد صالح جمعة، لاعب وسط نادي سيراميكا كيلوباترا، أن أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، تفاوض معه من أجل الانضمام إلى الفريق الأبيض بعد عودته من الاحتراف.

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور: «عند عودتي من الاحتراف تحدث معي ميدو واراد ضمي للزمالك».

وأضاف: «ميدو تفاوض معي عندما حصل نادي الزمالك على لقب الدوري في موسم 2015 وقال لي أن العشر سنوات القادمة لنادي الزمالك ولابد أن يتم انتقاله له وعندما لعبت للأهلي حصلت على خمس ألقاب دوري ممتاز».

وواصل صالح جمعة: «نادي الزمالك كبير وعريق ولكن كنت أرى نفسي في النادي الاهلي أفضل لي في المرحلة السابقة».