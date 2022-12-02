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كأس العالم - بعد الثنائية.. دي اراسكايتا رجل مباراة الأورجواي ضد غانا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 7:52 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 7:52 م

نال جيورجيان دي اراسكايتا، نجم منتخب الأورجواي، جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد غانا بعد تسجيله لهدفين باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022. 

وسجل دي اراسكايتا هدفين في الشوط الأول، ونجح في قيادة بلاده للفوز، لكن لم يشفع الفوز على غانا لبلاده التي ودعت المونديال على حساب كوريا المتفوقة بسبب عدد الأهداف المسجلة.

ويعد دي أراسكايتا هو ثالث أوروجواي يسجل هدفين في الشوط الأول من مباراة بكأس العالم ، بعد  أنسيلمو ضد يوغوسلافيا عام 1930 وأوسكار ميجيز ضد بوليفيا عام 1950.

وخرج المنتخب الأورجوياني بعدما جمع 4 نقاط نفس رصيد كوريا الجنوبية، والتي تفوقت بالأهداف، وتأهلت رفقة البرتغال.


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