الفصائل الفلسطينية تدين إعدام شاب فلسطيني على يد جندي إسرائيلي في نابلس

أدانت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، إعدام شاب فلسطيني على يد جندي إسرائيلي في نابلس بشمال الضفة الغربية.

وأعربت حركة "فتح"، في بيان، عن إدانتها لجريمة إعدام الشاب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، معتبرة إياها "تعبير عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل".

من جهتها، قالت حركة حماس، في بيان: "الجريمة الإسرائيلية بإعدام شاب بدم بارد في حوارة قضاء نابلس، وهو ما يعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه".

فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "مشهد الإعدام بدم بارد في نابلس على مرأى من العالم هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي يمارسه الاحتلال".

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن صدمته لـ "مشهد إعدام" الشاب الفلسطيني، داعيا دول العالم للتدخل العاجل لوقف "الجرائم المتنقلة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وبحسب مصادر فلسطينية أطلق جندي إسرائيلي الرصاص الحي على شاب فلسطيني يبلغ (22 عاما) من نقطة الصفر، في بلدة حوارة جنوب نابلس ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، بأن الجندي الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني بعد عراك بالأيدي بينهما.

في السياق ذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب التظاهرات الأسبوعية المنددة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

واستشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون بالرصاص والاختناق منذ يوم الثلاثاء الماضي خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بدعوى استهداف مطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.