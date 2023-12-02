الصليب الأحمر: سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت

قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، إن سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن العنف، ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء؛ بسبب القصف الإسرائيلي، بينما تعمل المستشفيات بموارد محدودة.

وأضاف مارديني أن كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار، بعد مواصلة إسرائيل شن ضربات جوية ومدفعية كثيفة على قطاع غزة، بعد يوم من انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسبما أفادة وكالة الانباء الأردنية "بترا".

وقال في تصريحات لوكالة "رويترز" خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم السبت، في دبي: إن هذا "مستوى جديد من الدمار يضاف إلى الدمار الهائل الذي لا مثيل له في البنية التحتية الحيوية ولمنازل المدنيين وللأحياء السكنية"، محذرا من أن العنف سيجعل من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووصف مارديني غزة بأنها في حالة من "الفوضى والركام". مشيراً إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها 130 موظفا يعملون هناك في الجانب الانساني.