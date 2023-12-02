الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا لـ مال وأعمال- الشروق: نستهدف مضاعفة استثماراتنا في السوق المصرية لـ80 مليون دولار

• حصتنا السوقية 25% حاليًا ونستهدف صدارة سوق المدفوعات الإلكترونية فى 2024



تستهدف مجموعة جيديا العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، مضاعفة استثماراتها فى السوق المصرية من خلال ضخ 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، ليصل حجم استثماراتها فى مصر لـ80 مليون دولار، بحسب أحمد نادر الرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف نادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلى المدفوعات الإلكترونية وإدارة المطاعم ومجال التدريب.

«تعمل مجموعة جيديا فى مصر منذ 3 سنوات، وبلغت قيمة استثمارات الشركة منذ أن دخلت السوق المصرية أكثر من 40 مليون دولار»، بحسب نادر.

جيديا شركة دولية، والشركة الأم توجد فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتمتلك أكثر من 900 ألف نقطة بيع لخدمة البنوك والتجار.

وأضاف الرئيس التنفيذى لجيديا، أن حصة الشركة السوقية تبلغ حاليا 25% فى مصر بمجال المدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أن جيديا تعتبر الشركة الثانية فى مصر بمجال المدفوعات ونستهدف فى 2024 أن نكون الشركة الأولى.

وأوضح نادر أن شركته تعتزم التوسع فى دول الخليج حيث متوقع دخول الكويت بجانب الإمارات والسعودية، ومن مصر تستهدف التوسع إلى شمال أفريقيا.

وفى سؤاله عن الطرح فى البورصة، قال إن البورصة تعتبر فرصة كبيرة للغاية فى التوسع، ولكن طبقًا لمخططتنا خطوة الدخول لبورصة مصر بعيدة، ونعمل حاليًا على ضخ 70 ألف ماكينة فى السوق وأيضًا نريد خلال العام المقبل أن نضاعف هذا الرقم أيضًا، كل هذا مرتبط بالسوق والتغييرات والتحديات التى تطرأ عليه.

وتابع: «لدينا فى السوق المصرية الآن حوالى 70 ألف نقطة بيع، بعد عامين من العمل فى مصر، ونستهدف فى العام المقبل الوصول إلى أكثر من 150 ألف نقطة بيع، كما نجرى حوالى 5 ملايين عملية مالية فى الشهر عبر قنوات جيديا المختلفة بقمية أكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا، كذلك لدينا أكثر من 500 عميل فى مجال التجارة الإلكترونية التى تعد جزءا لا يتجزأ من أعمالنا، وأطلقنا أيضًا خدمات إدارة المطاعم، حيث نستهدف أصحاب المطاعم الصغيرة والمتوسطة لتقديم حلول إدارة المطاعم المتكاملة بما فيها حلول المدفوعات الإلكترونية، لتمكينهم من إدارة مشروعاتهم بشكل سريع ودقيق».

وكشف الرئيس التنفيذى لجيديا عن تدشين أكاديمية تدريب وتعليم فى الربع الأول من عام 2024، وذلك للعمل على تأهيل الكوادر الشابة للانخراط فى العمل بمجال صناعة التكنولوجيا ليس فقط محليًا ولكن عالميًا أيضًا من خلال الخبراء والمتخصصين بالشركة الذين لهم باع طويل فى الأسواق العالمية المتقدمة، مما يعود بالنفع على السوق المصرية بشكل عام.

«حاليًا ليس لدينا خطة للاستحواذ على شركات أخرى فى مصر، ولكن ربما نقوم بهذه الخطوة فى المستقبل إذا سمحت فرصة من شأنها تعزيز وجودنا فى السوق المصرية»، بحسب نادر.