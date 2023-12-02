محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف عدة شوارع في بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف شارعي "الشوادفي والشهداء" بمدينة بلطيم، بطول 500 متر، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام الحالي، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والجهاز المعاون له.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.

وأشار إلى ضرورة متابعة اللجان الفنية أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.