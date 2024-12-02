بلينكن يتوجه إلى اجتماع وزراء خارجية الناتو الأخير لإدارة بايدن مع التركيز على أوكرانيا

يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوروبا، اليوم الاثنين، لحضور ما سيكون على الأرجح آخر اجتماع رفيع المستوى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل انتهاء ولاية إدارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تعزيز دعم الحلفاء لأوكرانيا قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، سيتصدر جدول أعمال اجتماعات وزراء خارجية الناتو في بروكسل غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن "سيناقش أولويات الأمن عبر الأطلسي، بما في ذلك دعم حرب أوكرانيا ضد الغزو الروسي وتعزيز التعاون مع شركاء الناتو الجنوبيين في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل، والتحضير للقمة المقبلة في لاهاي".

ولن يكون الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في السلطة عندما يجتمع قادة دول حلف الناتو في قمتهم المقبلة في يونيو، لكنه كثف تسليم الأسلحة وغيرها من العتاد إلى أوكرانيا خلال الأشهر الماضية كما خفف القيود على كيفية استخدام كييف لها.