السكرتيرة البرلمانية بالخارجية الباكستانية لـ«الشروق»: المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة جاء في الوقت المناسب

أكدت الدكتورة شيزار منسب خان علي، السكرتيرة البرلمانية بوزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، أن توقيت المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة مهم للغاية، موجهة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على تنظيم هذا الحدث المهم للغاية.

وقالت منسب خان، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، على هامش المؤتمر: "هذا مؤتمر بالغ الأهمية، وأقدر دور مصر في تنظيم هذا المؤتمر".

وأضافت أن دور باكستان على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بغزة كان دائماً واضحاً. نحن دائماً نأمل ونعمل على تحسين الوضع.

وجددت التأكيد على تقديرها لدور مصر في تنظيم هذا المؤتمر، فهو يأتي في وقته المناسب تماماً.



وتابعت: "شهدنا في غزة، خلال العام الماضي، أزمة إنسانية مروعة، والعالم بأسره يؤمن بأن هذا الوضع يجب أن يتوقف".

واعتبرت المسئولة الباكستانية أن هذه المبادرة من مصر محاولة مهمة ومُلحة لمساعدة أهل غزة: الأطفال، النساء، وكل من يتعرض للمجازر والإبادة الجماعية.

وأضافت أن القصف الذي يستهدف المستشفيات والمدارس، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، هو أمر لا يمكن للعالم أن يتغاضى عنه.

وأكدت منسب خان أن مؤسس دولة باكستان، محمد علي جناح، كان صريحاً في دعمه لحق شعب فلسطين في دولتهم، موضحة أنه منذ ذلك الحين، كان هذا المبدأ ركيزة من ركائز سياستنا الخارجية.

ومضت قائلة: "لقد كانت باكستان ترسل المساعدات الإنسانية باستمرار. لدينا أيضاً عدد من الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في كليات الطب والمدارس الباكستانية".

وأشارت إلى أن إسلام أباد ترغب في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الطبية وغيرها وذلك بالتنسيق مع مصر.

وأوضحت أن الشعب والحكومة في باكستان متحدان في هذا الهدف، مضيفة :نريد أن نقدم المساعدة لإخواننا وأخواتنا في غزة.

وقالت المسئولة الباكستانية: "أعتقد أن هذا المؤتمر يمكن أن يهز ضمير المجتمع الدولي ويدفعه لاتخاذ خطوات عملية لمساعدة شعب غزة".

وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة الآن لوقف إطلاق النار، وبعده، لمساعدة أهل غزة في إعادة تنظيم حياتهم وإعادة بناء البنية التحتية، بما في ذلك المدارس، المستشفيات، والرعاية الصحية.