مجزرة جماعية في غينيا جراء أعمال عنف دموية خلال مباراة كرة قدم

قتل ما يقرب من 100 شخص من المشجعين أمس الأحد في ما وصف بـ"مجزرة جماعية" في أعمال عنف بمباراة أجريت في مدينة نزيريكوري، ثاني أكبر مدن غينيا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر طبية.

وأفاد شهود بأن الأحداث اندلعت عقب "قرار مثير للجدل من الحكم" قبل أن تجتاح الجماهير أرضية الملعب.

كانت المباراة الرياضية جزءا من بطولة نظمت تكريما لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وبحسب طبيب في إحدى المستشفيات، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، "الجثث مصطفة على مد النظر. آخرون ملقون على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة"، مضيفا أن "عدد القتلى يقدر بنحو 100"، مع امتلاء المستشفى والمشرحة بالجثث. كما أكد طبيب آخر وجود "عشرات القتلى".

وقد انتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة يُنظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحكم غينيا مجموعة عسكرية بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا منذ أطاح الأخير ورجاله الرئيس ألفا كونديه، الذي اعتُبر أول رئيس للبلد ينتخب ديمقراطيا بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبدادية، وذلك في سبتمبر 2021.

ومن المنتظر أن تشهد غينيا انتخابات تهدف إلى استعادة النظام الدستوري في عام 2025.