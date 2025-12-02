ارتفاع أسعار النفط مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الاثنين مع تعرض مؤشر الدولار الأمريكي لضغوط نتيجة توقعات خفض أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه تفاقمت المخاوف بشأن العرض نتيجة تصاعد الصراع في أمريكا اللاتينية بعد تصعيد الولايات المتحدة إجراءاتها ضد فنزويلا، إلى جانب هجمات أوكرانيا على روسيا مطلع الأسبوع الحالي مما ألحق أضرارا بمحطة نفط روسية.

وارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بمقدار 75ر0 دولار أي بنسبة 28ر1% إلى 30ر59 دولارا للبرميل.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالتخطيط للاستيلاء على احتياطيات بلاده الغنية بالنفط، وطلب من أوبك حماية بلاده من الإجراءات العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إذ تبلغ نحو 300 مليار برميل، وفقًا لتقديرات عام 2023.

وفي يوم السبت، أعلن ترامب إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا. ورغم تبرير إدارة ترامب لإجراءاتها للحد من تهريب المخدرات القادم من فنزويلا والذي يؤثر على الولايات المتحدة، إلا أن فنزويلا أدانته ووصفته بأنه "تهديد استعماري" يهدف إلى الوصول إلى ثروة البلاد النفطية الغنية.

في اجتماعه يوم الأحد، اتفق تجمع أوبك+ للدول المصدرة للنفط مجددًا على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026. كما وافق التجمع على عملية لإعادة تقييم القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء لتحديد الحصص المستقبلية.

مع توقع التجار أن تُعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تأكيد قرارها الصادر الشهر الماضي تثبيت مستويات الإنتاج، تراجعت المخاوف المستمرة بشأن فائض المعروض.

في الوقت نفسه تبحث روسيا عن طرق بديلة لبيع نفطها، حيث أدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها إلى خسارة هائلة لأموال النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مصافي التكرير الهندية المملوكة للدولة استأنفت شراء النفط الخام الروسي للتسليم في يناير من وسطاء يعملون خارج نطاق العقوبات الغربية.



