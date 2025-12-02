ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند إلى أكثر من 1200 قتيل

تسابق فرق الطوارئ الزمن للوصول إلى الناجين وانتشال المزيد من الجثث، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوز عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي شهدتها إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند الأسبوع الماضي 1200 قتيل، فيما لا يزال أكثر من 800 شخص في عداد المفقودين.

وغمرت المياه مساحات شاسعة عقب أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة، مما خلف آلاف العالقين، الذين تشبث كثيرون منهم بأسطح المنازل في انتظار الإنقاذ.

وأعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة 1230 شخصا على الأقل، منهم 659 في إندونيسيا، و390 في سريلانكا، و181 في تايلاند.

وفي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررا، يواجه رجال الإنقاذ صعوبات جسيمة في الوصول إلى القرى في جزيرة سومطرة، حيث جرفت المياه الطرق وانهارت الجسور.

ولا يزال 475 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد.

وتم نشر مروحيات وقوارب، لكن المسؤولين حذروا من أن سوء الأحوال الجوية وتضرر البنية التحتية يعوقان العمليات.

وأعلن مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ بقيادة الجيش تواصل تمشيط المناطق المدمرة بحثا عن 352 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار ديتوا.

وفي مدينة كاندي بوسط سريلانكا، يعاني السكان من انقطاع المياه، إذ يعتمدون على المياه المعبأة التي يجمعونها من الينابيع الطبيعية. وتحذر السلطات من أن الأوضاع قد تتفاقم مع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.