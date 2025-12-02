 الأونروا: خيام غزة بالية ولا تحمي من الرياح والأمطار.. الاحتلال يتعنت إدخال المساعدات - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 6:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

الأونروا: خيام غزة بالية ولا تحمي من الرياح والأمطار.. الاحتلال يتعنت إدخال المساعدات


نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 4:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 4:46 م

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الوكالة اشترت كميات ضخمة من المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء المبكر، بما في ذلك مئات الآلاف من الخيام والشوادر والأغطية والملابس، استعدادًا لفصل الشتاء في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سوزان شرارة، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الخيام الموجودة حاليًا في غزة بالية ولا توفر حماية كافية من الرياح أو الأمطار الغزيرة أو المد البحري، موضحًا أن آلاف الخيام أقيمت على بعد 5 أمتار فقط من شاطئ البحر.

وأشار إلى أن الوكالة انتظرت منذ 6 أشهر إدخال هذه المواد إلى القطاع، لكن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول جزء ضئيل جدًا منها، رغم أن الاحتياجات الإنسانية تشمل ما يقارب مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في العراء أو في خيام بالية.

وتابع أبو حسنة، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع متدهورة للغاية، حيث يعاني نحو 9400 طفل من سوء التغذية الحاد، وقطاع الصحة منهار، والمياه ملوثة وتشكل الأمطار والسيول خطورة إضافية.

وأكد أن غزة منطقة رملية بالكامل وتسيطر إسرائيل على حوالي 60% من مساحتها، بينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية، وسط كميات هائلة من الركام والدمار.

وشدد على أن منع إدخال الإمدادات الأساسية يهدد العودة إلى مربع الأزمة الإنسانية ويزيد من تفاقم معاناة السكان خلال فصل الشتاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك