 إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين في أسوان - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 10:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 10:14 م

أصيب 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم في حدود محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكانت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسى علم في حدود المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 70 منطقة الست عطيفة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك