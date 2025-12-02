إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين في أسوان

أصيب 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم في حدود محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكانت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسى علم في حدود المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 70 منطقة الست عطيفة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.