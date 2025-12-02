ارتفاع أسعار الذهب العالمي في ظل تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في تعاملات أمس الاثنين وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، استنادا إلى بيانات اقتصادية حديثة وتقارير تشير إلى احتمالية تولي خبير اقتصادي "مؤيد لخفض أسعار الفائدة" منصب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

ارتفع سعر الذهب في بورصة كومكس تسليم ديسمبر الحالي بمقدار 21 دولارا أي بنسبة 50ر% إلى 30ر4239 دولارا للأوقية.

وارتفع سعر الفضة تسليم الشهر الحالي بمقدار 9720ر1 دولارا أي بنسبة 49ر3% إلى 418ر58 دولارا للأوقية، وهو ارتفاع قياسي جديد لأسعار الفضية التي ارتفعت 5 جلسات متتالية.

يذكر أن ولاية جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي تنتهي، في منتصف مايو المقبل. وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باول بشدة لعدم خفضه أسعار الفائدة بما يكفي.

من ناحيته قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يرشح أسماء المرشحين لرئاسة المجلس للرئيس، مؤخرا بأنه سيرسل ملف المرشح إلى الرئيس قبل عيد الميلاد.

وقال ترامب في الليلة الماضية على متن طائرة الرئاسة، إنه قد اختار خليفته بالفعل، لكنه لم يعلن عن اختياره.

وأشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، هو المرشح الأوفر حظًا من بين آخرين لشغل المنصب.

تماشيا مع آراء ترامب بشأن الاقتصاد، دعا هاسيت كثيرا، إلى خفض أسعار الفائدة. وقال مؤخرا بأنه لو كان رئيسا لمجلس الاحتياط الفيدرالي، لخفض أسعار الفائدة فورا، إذ رأى أن البيانات تشير إلى هذا المسار.

وتضع الأسواق بالفعل هاسيت في الحسبان كمرشح، مما زاد الضغط على الدولار.

وبلغ مؤشر قيمة الدولار اليوم 26ر99 نقطة بانخفاض نسبته 19ر0% عن مستواه يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.