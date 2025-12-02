توافد الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا لسيدات السلة

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات رقم 29، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، على متابعة بدء ‏توافد الفرق المشاركة في البطولة التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 الى 15 ديسمبر الجاري.‏

وقامت اللجنة العليا بتخصص مرافقين من لجنة الاستقبال؛ لتسهيل إنهاء إجراءات وصول الفرق المشاركة، ووفد الاتحاد ‏الإفريقي لكرة السلة، تمهيدا للانتقال الى فنادق الإقامة، مع بداية العد التنازلي على انطلاق البطولة.

‏ وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات خلال الساعات الماضية؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة بوصول الفرق وإجراءات التسكين، ‏والإعاشة والتنقلات وأماكن التدريب، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالاجتماع الفني ومراسم القرعة التي تجرى يوم الخميس ‏المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة أندية الأهلي - هيئة الموانئ الكيني - فيل دو داكار السنغالي - فيرافيارو الموزمبيقي - سبورتنج لواندا الأنجولي - فيرست بنك النيجيري - فاب الكاميروني - الجيش الوطني الرواندي - رابطة الأصدقاء الإيفواري - ريج الرواندي - والقلوب الشجاعة من مالاوي - CNS الكونغو الديموقراطية.