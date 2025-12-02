يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 11

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 21 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 11

العريش 22 14

رفح 22 15

رأس سدر 22 14

نخل 23 07

كاترين 19 07

الطور 25 16

طابا 23 13

شرم الشيخ 27 20

الإسكندرية 22 13

العلمين 21 12

مطروح 22 13

السلوم 22 13

سيوة 21 07

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 18

سفاجا 25 18

مرسى علم 26 19

شلاتين 28 23

حلايب 26 24

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 25 24

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 11

أسيوط 23 11

سوهاج 25 12

قنا 26 13

الأقصر 27 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 15

أبوسمبل 28 16