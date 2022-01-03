وزيرة التضامن: نقدم أوجه الدعم للمرأة في القرى بمشاركة «حياة كريمة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تقديم أوجه الدعم إلى المرأة في القرى بمشاركة مشروع حياة كريمة، متابعةً أن المبادرة عملت على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات في محافظات المبادرة الرئاسية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم الأحد، أن من أهم فوائد المبادرة أنها عملت على الحد من الزيادة السكانية، توفير خدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى وعي المواطن المصري والأسرة المصرية البسيطة.

وأشارت إلى أن الوزارة تهتم بالمواطن وذلك من خلال الارتقاء بحياته، وتوفر له حياة كريمة، حتى يحافظ هذا المواطن على المكتسبات التي يتم بناؤها في الوقت الحالي له.

واستكملت، أن الدولة تعمل على تقديم الخدمات التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وزيادة الخدمات لهم وتكريمهم، ودمجهم مع المجتمع من خلال تشغيلهم في جميع القطاعات.