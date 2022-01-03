في نهاية شهر ديسمبر 2021، طُرحت أغنية "الغزالة رايقة" وهي جزء من الدعاية التي يقوم بها صُناع فيلم "من أجل زيكو"، والمنتظر عرضه في 5 يناير الجاري، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ومنذ نشرها على المنصات الإلكترونية، حصدت أكثر من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن.



ولكن مع زيادة حديث الناس عن الأغنية، تداولت بعض الصفحات على منصة فيسبوك منشورا يتحدث عن أن صناع الأغنية سرقوا لحنها من أغنية روسية مشهورة تسمى "Wild lioness/ Дикая львица" للثنائي ALEX & RUS، وانتشر هذا الخبر بين مستخدمي فيسبوك، ولكن هل بالفعل اللحن منقول عن أغنية أخرى؟









تواصلت "الشروق" مع الناقد الموسيقي أمجد جمال، لتوضيح الأمر، وقال: "يوجد تشابه بالفعل بين الأغنيتين، ولكن التطابق لا يقع في أغلب اللحن وإنما في أول شطرين فقط في بداية الأغنية -الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة - هي الجزء المنقول من اللحن الروسي، وهي جملة موسيقية واحدة تتكرر مع اللحن ككل في الأغنية المصرية، وبالتالي نستطيع القول أنه يوجد استلهام من اللحن الروسي".



وأوضح أمجد: "بقوانين جمعية الملحنين الفرنسية يجب أن يتم نقل 4 موازير كاملة لكي نستطيع القول أن هذا اللحن مسروق من لحن آخر، والمازورة هي وحدة زمنية أساسية مرتبطة بـ tempo الأغنية وتقسيمة الإيقاعات، وتحديدها يحتاج متخصصين".









ولفت إلى وجود مدرستين في التعامل مع هذه الحالة، الأولى تشير إلى أنه يجب أن تكون الجملة اللحنية كلها منقولة لكي نستطيع القول أن اللحن مسروق، والثانية تشير إلى أنه يكفي تشابه شخصية اللحنين أو أن يكونا متقاربين لكي نستطيع القول أنه مسروق، أي الجزء المسئول عن نجاح اللحن يكون مقتبس، مستطردا: "وفي رأيي الشخصي يوجد تأثر واضح بمطلع اللحن الروسي لكن الملحن أضاف اللمسة الخاصة به في باقي الجملة اللحنية أي قام بالبناء على شيء قديم، ويوجد إبداع فيما فعله".



أغنية الغزالة رايقة كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى، وفيلم "من أجل زيكو" من بطولة منة شلبي، كريم محمود عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، محمد محمود، وتأليف مصطفى حمدي ومن إخراج بيتر ميمي.



يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد على مدار يومين.