 بالصور .. وزارة الرياضة تصدر تراخيص شركة الأهلى للانشاءات الرياضية - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يناير 2023 6:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

بالصور .. وزارة الرياضة تصدر تراخيص شركة الأهلى للانشاءات الرياضية

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 6:22 م

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف تراخيص شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية اليوم الثلاثاء، حيث يمتد الترخيص لمدة 3 سنوات، ويشمل إدارة المنشآت الرياضية مثل الاستادات والملاعب والصالات المغطاة وحمامات السباحة والأندية الصحية، بجانب التسويق الرياضي وإدارة وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والمعسكرات.

وتنشر الشروق تراخيص شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية الصادر عن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، بجانب تراخيص شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الخدمات الرياضية.

وأرسل مسئولو وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا إلى النادي الأهلي اليوم، يفيد باستخراج تراخيص شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك