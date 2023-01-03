 صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 تصل لـ4.86 مليون طن - بوابة الشروق
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صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 تصل لـ4.86 مليون طن

محمد عنتر:
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:39 م
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافا جديدًا يتناول صادرات مصر من الغاز المسال، ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 4.86 مليون طن مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2021.

وشهدت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا خلال الربع الثاني من 2022 وصل إلى 35.7% مسجلةً 1.9 مليون طن، ومن المتوقع أن تحقق صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال رقمًا قياسيًّا خلال 2022 وذلك بنحو 7 – 8 ملايين طن.

وجاءت تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المصري وذلك بنسبة 22% من إجمالي الصادرات، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنحو 13%، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بنحو 10%.

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