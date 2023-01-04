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محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يؤكد إصراره على خفض التضخم

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 11:53 م

قال عامير يارون محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في مقابلة مع مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع اتجاه معدل التضخم للتراجع بعد فبراير المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يارون القول إن البنك المركزي مصر على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.

ويتوقع محافظ البنك المركزي تباطؤ الاقتصاد وليس ركوده، مشيرا إلى أن تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار يزيد الضغوط على التضخم.

وقال يارون إن البنك لديه كافة الأدوات النقدية اللازمة للتعامل مع أي ضغوط تضخمية إذا اتضح أنها تتجه فعلا نحو التزايد.

واستهل البنك المركزي الإسرائيلي العام الجديد بإعلان زيادة جديدة في سعر الفائدة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2008، مع توقع استمرار العديد من البنوك المركزية في العالم في زيادة الفائدة لكبح جماح التضخم.

وأعلن بنك إسرائيل المركزي أمس الاثنين زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 75ر3% مقابل 25ر3% قبل الزيادة، وهي الزيادة التي توقعها المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم. وسجل الشيكل الإسرائيلي تغييرا طفيفا أمام الدولار بعد إعلان زيادة الفائدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن زيادة الفائدة في إسرائيل اليوم هي أبكر زيادة في بداية أي عام على مستوى العالم منذ 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية. كما تأتي استمرار لمسلسل زيادة الفائدة الممتد في إسرائيل والأطول منذ عقود، رغم اتجاه البنك إلى تخفيض وتيرة الزيادة منذ نوفمبر الماضي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك إن عوامل عديدة، مثل تراجع أسعار النفط وتراجع حدة اضطراب سلاسل الإمداد ، يمكن أن تساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، مع اعتماد هذه النتيجة بدرجة ما على التطورات في سوق الصرف.

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