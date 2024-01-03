يقام مساء اليوم العرض الخاص لفيلم "الحريفة" بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر حضور أبطال العمل منهم الفنان نور النبوى وكزبرة وأحمد حسام ميدو.

وطرحت مؤخرًا الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم 4 يناير الجاري في السينمات المصرية و11 من الشهر الجاري في جميع الدول العربية.

الفيلم بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة، العمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

‎وتدور أحداث الفيلم حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.