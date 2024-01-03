مسئول أمريكي: اغتيال صالح العاروري أولى عمليات إسرائيل المنفذة ضد قادة حماس

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم الأربعاء، عن مصدر أمريكي مسئول قوله، إن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يمثل العملية الأولى من سلسلة عمليات ستنفذها إسرائيل ضد قادة حماس.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المسئول الأمريكي، أن إسرائيل تخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات ضد قادة حماس.

كما توقع المصدر الأمريكي أن يؤدي استهداف العاروري إلى عرقلة محادثات التوصل إلى اتفاق بشأن وقف قصير الأمد للقتال، كما نقلت شبكة العربية.

يأتي هذا فيما أورد موقع «أكسيوس» تصريحات لمسئوليْن أمريكيين أكدا فيها أن تل أبيب لم تبلغ واشنطن مسبقا بالهجوم على مكتب حماس في بيروت، والذي استهدف صالح العاروري.

ونقل الموقع عن المسئولين الأمريكيين قولهما إن إسرائيل وراء الهجوم، لكنهما أكدا أنها لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الضربة.

فيما أكد مسئول إسرائيلي رفيع لموقع «أكسيوس» أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة بالعملية أثناء حدوثها.

وكانت حركة حماس قد أكّدت أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

بدوره، قال حزب الله في بيان، إن عملية اغتيال العاروري تعد تطورا خطيرا في مسار الحرب ‏بين إسرائيل ومحور المقاومة، لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب.