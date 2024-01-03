محافظ الإسكندرية يوجه بضرورة الاستعداد لمجابهة مخاطر موجات تسونامي

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.

وأوضح "الشريف"، أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها محافظة الإسكندرية وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، خطورة التعرض لموجات تسونامي وما هي آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها؟، وطرق الإبلاغ والتحذير على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية، وذلك في إطار وضع خطة شاملة للحماية، والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة على سواحل الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن اللجنة منوطة بدراسة ومناقشة وإعداد خطط الاستعداد لموجات التسونامي لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية.

جاء ذاك بحضور الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف، مصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الإسكندرية، والمهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، المهندسة نيفين الليثي مسئول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة ومقرر اللجنة وممثلي الجهات والهيئات المعنية.