ترامب يستأنف ضد قرار ولاية مين باستبعاده من الانتخابات التمهيدية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار استبعاده من الانتخابات التمهيدية في ولاية مين الأمريكية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وقدم محامو ترامب اعتراضا رسميا إلى محكمة في ولاية مين الثلاثاء ضد قرار كبير المشرفين على الانتخابات في الولاية.

وقالت الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد إن ترامب استبعد نفسه من منصب الرئيس بسبب سلوكه فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

وجاء في الاعتراض أن وزيرة خارجية ولاية مين شينا بيلوز، المسؤولة عن الانتخابات، متحيزة وليس لديها سلطة قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار.

وأعلنت بيلوز قرارها الأسبوع الماضي، لكنها علقته في الوقت الحالي تحسبا لاستئناف ترامب.

ويواجه ترامب تحديا مماثلا في ولاية كولورادو، وقررت المحكمة العليا للولاية أنه لا يمكنه الظهور في بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية هناك بسبب دوره في أعمال العنف في يناير 2021، واستأنف المركز الأمريكي للقانون والعدالة القرار نيابة عن ترامب.

واقتحم أنصار ترامب بعنف مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في 6 يناير 2021، بعد خطاب ألقاه الرئيس آنذاك، وكان الكونجرس قد اجتمع هناك لتأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخلف العنف خمسة قتلى، ويجب أن يمثل ترامب للمحاكمة بتهمة محاولة تزوير الانتخابات بسبب أفعاله المحيطة بالتصويت.