فنادق باريس تكثف جهودها لمواجهة بق الفراش قبل دورة الألعاب الأولمبية خلال الصيف

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تكثف فنادق العاصمة الفرنسية باريس، من جهودها لمواجهة الطفيليات قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة خلال فصل الصيف.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن الكثير من القائمين على القضاء على الحشرات في العاصمة يتلقون طلبات لتفتيش الغرف الفندقية باستخدام الكلاب البوليسية.

وأضافت أن أصحاب الفنادق على استعداد لبذل قصارى جهدهم لضمان خلو غرفهم من الطفيليات.

وقال سيباستيان بيزوكارو رئيس رابطة خبراء الكشف عن بق الفراش باستخدام الكلاب للصحيفة، إن الفنادق لا تريد دعاية سلبية من خلال نشر صورة لبق الفراش على منصة للحجوزات، لذلك فهي تنظم عمليات فحص وقائية للغرف.

ويتكلف تفتيش كل غرفة نحو 30 يورو (33 دولارا).

وفي حال العثور على بق الفراش، يمكن للقائمين على مكافحة الطفيليات التخلص منه باستخدام معالجة بالبخار.

ومن المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024، تليها دورة الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس حتى الثامن من سبتمبر المقبلين.

ويذكر أن هيستريا حقيقية بشأن بق الفراش اندلعت في فرنسا الصيف الماضي.

واشتكى الأشخاص بصورة متزايدة من وجود بق الفراش بصورة حقيقة أو افتراضية في القطارات ودور السينما وأماكن أخرى، غالبا ما كان الأمر مصحوبا بصور.