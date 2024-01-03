القسام تعلن إطلاق صاروخ أرض - جو تجاه طائرة مروحية إسرائيلية بالتعاون مع كتائب المجاهدين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخ أرض - جو تجاه طائرة مروحية إسرائيلية بالتعاون مع كتائب المجاهدين.



وتعد تلك العملية المشتركة الثالثة من نوعها اليوم، إذ قالت القسام في وقت سابق، إنها بالتعاون مع كتائب المجاهدين نجحت في إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة.



وذكرت أن عناصرها بالتعاون مع سرايا القدس، تمكنوا من استهداف تجمع للآليات الإسرائيلية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.



وفي بيانات منفصلة، أوضحت الكتائب أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.



وأشارت إلى سيطرتها على طائرة درون إسرائيلية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.



وأفادت بأن عناصرها دكوا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج بمدينة غزة.



كما لفتت إلى استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة، قائلة إن عناصرها استهدفوا دبابة أخرى بقذيفة «الياسين 105» بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأضافت أن عناصرها استهدفوا مقر قيادة وتجمعات لجنود الاحتلال شرق جبل الريس بقذائف الهاون، كما تمكنوا من تفجير عبوتين مضادات للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



وأكدت استهداف عناصرها لجرافة ودبابة إسرائيليتين بعبوة «شواظ» وقذيفة «الياسين 105» شرق حي التفاح بمدينة غزة، فضلًا عن استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة «الياسين 105» شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.