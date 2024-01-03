متحدث إيراني: ارتفاع قتلى انفجاري كرمان إلى 103

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، اليوم الأربعاء، تسجيل 103 قتلى في انفجارين بمحافظة كرمان، ونقل 141 جریحا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

ووقع الانفجاران اليوم في الذكرى الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قرب مرقده بمسقط رأسه في مدينة كرمان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكان عدد كبير من الأشخاص يشاركون في مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني بمسقط رأسه عندما وقع الانفجاران.

وقال رئيس الهلال الأحمر في مدينة كرمان رضا فلاح، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، إن المستشفيات استقبلت نحو 170 مصابا حتى الآن.

وأفادت "مهر" بأن "انفجارين إرهابيين" وقعا على الطريق المؤدية إلى "مقبرة الشهداء" في مدينة كرمان حيث "یرقد جثمان سليماني خلال مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاده".