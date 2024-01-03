وزير النفط العراقي: نعمل على زيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا

صرح نائب رئيس الحكومة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بأن وزارة النفط تعمل على تعزيز مشاريع إدامة وزيادة إنتاج النفط الخام وتنفيذ متطلبات الخطة الخمسية وصولا إلى معدل إنتاج ستة ملايين برميل باليوم.

وقال وزير النفط العراقي، خلال ترؤسه الاجتماع القيادي للعمليات في وزارة النفط: "نعمل على إعادة استئناف تصدير النفط الخام عبر المنفذ الشمالي (جيهان التركي) لتعزيز الإيرادات المالية لدعم خزينة الدولة، وأن وزارة النفط حققت في عام 2023 زيادة في الإيرادات المالية عن المخطط لها ونأمل تحقيق المزيد خلال العام الجديد".

ودعا إلى "الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الاستخراج والتكرير والغاز والتوزيع والمنافذ التصديرية والطاقة المتجددة والبني التحتية وغيرها ونطمح أن يشهد العام الجديد تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية وتحقيق الانجازات".

وأضاف: "حققنا زيادة كبيرة في قطاع التكرير ونخطط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد وسوف تشهد الفترة المقبلة إنجاز عدد من المشاريع الواعدة التي تحقق أهدافنا".

وقال عبد الغني: "نجحنا في تعزيز مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وشهدت الفترة الماضية زيادة في كميات الغاز المستثمر من الحقول النفطية، وسيشهد هذا العام إضافة 200 مليون قدم مكعب من الحقول المستثمرة ضمن مهام عمل شركة غاز البصرة فضلاً عن الزيادات الواعدة من حقول شركتي نفط ميسان وذي قار".

وأضاف: "نعمل على تعزيز الخزين الاستراتيجي من المنتجات النفطية لدعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية والحاجة المحلية".